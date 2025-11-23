Денис Пушилин заявил о расширении контроля ВС России в Константиновке

Российские военнослужащие увеличили свою зону контроля в районе Константиновки Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин в беседе с РИА Новости.

Продвижение, как уточнил Пушилин, преимущественно идет с восточной и юго-восточной частей города.

«Также мы видим, что бои продолжаются за Иванополье и с северной части Клебан-Быкского водохранилища», — сказал глава ДНР.

До этого советник Дениса Пушилина Игорь Кимаковский в интервью ТАСС рассказал, что боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) бегут с позиций в центре Константиновки. При уходе с территории они бросают своих раненных товарищей. Кимаковский подчеркнул: армия России продолжает развивать наступление на данном участке фронта.

В четверг, 20 ноября, президент РФ Владимир Путин побывал в одном из командных пунктов группировки «Запад». Глава государства провел совещание с военным руководством по ситуации под Константиновкой и Купянском. Все поставленные перед ВС задачи были выполнены. Путин высоко оценил работу военных.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВС РФ освободили населенные пункты Звановка и Новое Запорожье.

