В Кремле рассказали о масштабах предстоящей поездки Путина в Индию

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова

Москва и Нью-Дели активно готовятся к этому событию.

Когда президент России Владимир Путин поедет в Индию

Фото: © РИА Новости/Кристина Кормилицына

Президент Российской Федерации Владимир Путин в декабре 2025 года посетит Индию с государственным визитом. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

По его словам, и Москва, и Нью-Дели активно готовятся к этому событию. Как отметил Юрий Ушаков, данный визит очень важен. Кроме того, он может оказаться «сверхбольшим».

«Визит Путина в Индию дает возможность реализовать договоренности с Моди о встречах для разговора по двусторонним и международным вопросам», — заявил Юрий Ушаков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Помощник президента РФ выразил надежду на то, что поездка Путина в Индию будет во всех смыслах плодотворной. Официальные даты визита объявят чуть позднее.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Владимир Путин встретился с главой МИД Индии Субраманиамом Джайшанкаром. Переговоры состоялись в рамках работы Межправительственной российско-индийской комиссии, которая отвечает за развитие двустороннего сотрудничества в экономике, науке, технологиях и культуре.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

