В московском ТЦ подросток с ножом напал на охранника и двоих полицейских

Дарья Бруданова
Дарья Бруданова

Злоумышленника задержали.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов; Telegram/Столичный СК/skmoscowgsu; 5-tv.ru

В Москве 16-летний подросток с ножом напал на охранника и двоих полицейских. Об этом сообщили в пресс-службе столичного СК.

«Возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего подростка. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) — 2 эпизода», — сказано в Telegram-канале ведомства.

Инцидент произошел в ТЦ на Ореховом бульваре. На кадрах, опубликованных СК, видно, как молодой человек сначала нанес не менее двух ножевых ранений охраннику. Перед этим мужчина сделал «ребенку» замечание. Охранник был госпитализирован в одну из городских больниц. После случившегося во время задержания юноша также нанес ранения двум полицейским.

Правоохранители устанавливают все детали произошедшего. Назначен ряд экспертиз, включая судебно-медицинские. Подозреваемый задержан. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что на Кубани подросток насмерть забил топором бабушку.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

