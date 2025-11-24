Туск заявил о планах ЕС до конца года решить вопрос с замороженными активами РФ

Дональд Туск: ЕС намерен решить вопрос с замороженными активами РФ

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о намерении лидеров Евросоюза (ЕС) до конца этого года полностью решить вопрос, касающихся замороженных российских активов. Об этом политик сказал в ходе брифинга.

«Мы все полны решимости до конца года, а именно до саммита ЕС в декабре, урегулировать вопрос замороженных российских активов», — подчеркнул Дональд Туск.

До этого газета Politico со ссылкой на свои источники сообщала, что скоро ЕС представит «альтернативный план» финансовой поддержки Киева. Это произошло после того, как Бельгия заблокировала предложение об использовании замороженных активов РФ. Однако точка в этом вопросе так и не была поставлена.

В статье говорилось о том, что европейские лидеры должны принять окончательное решение до конца 2025 года, а именно до саммита, который пройдет 18 декабря. Если эту «идею» примут не все страны-участницы, то уже в начале 2026-го Украина столкнется с серьезными финансовыми трудностями.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что лидеры ЕС проведут экстренный саммит по Украине 24 ноября. Собрание пройдет в столице Анголы Луанде.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.