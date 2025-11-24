«Часть из них неприемлема»: ЕС не согласен с пунктами мирного плана по Украине

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 55 0

Премьер-министр Польши заявил о необходимости доработать данный документ.

Фото, видео: www.globallookpress.com/ Alicia Windzio; 5-tv.ru

Лидеры ЕС не готовы принять часть пунктов мирного плана по Украине

Страны Европейского союза (ЕС) не готовы принять несколько пунктов из мирного плана по Украине, разработанного США. Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск на брифинге.

«Существует абсолютное согласие среди европейских лидеров, что над представленными несколько десятков часов назад 28 пунктами должна быть продолжена работа, часть из них неприемлема», — подчеркнул Туск.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил о планах Западной Европы сорвать мирное урегулирование на Украине. Он отметил, что данный план — это «огромная возможность» завершить конфликт, но, вероятно, лидеры Старого Света не пойдут на поводу у гуманизма и здравого смысла.

Президент США Дональд Трамп тоже не спешит радоваться раньше времени. Он заявил, что происходит что-то хорошее в вопросе урегулирования данного кризиса, однако, пока не удостоверится в наступлении мира собственными глазами, не поверит в него.

