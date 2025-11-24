Ушаков назвал европейский план по Украине совершенно неконструктивным

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 28 0

Положения документа не подходят России.

Европейский план по Украине не подходит России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Кремль знает о деталях европейского мирного плана по урегулированию конфликта на Украине, однако его положения неконструктивны и для России не подходят. Об этом заявил помощник президента России по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков.

«Что касается тех планов, которые „гуляют“: просто мы сегодня с утра уже узнали о европейском плане, который, если просто с первого взгляда, совершенно неконструктивный, нам подходит», — отметил помощник президента РФ.

По словам Ушакова, вокруг мирного плана по Украине очень много домыслов, при этом Россия верит только информации, которую получает непосредственно от США.

Ушаков думает, что Соединенные Штаты вскоре выйдут на контакт с РФ для того, чтобы очно обговорить детали плана, предложенного американской стороной. В настоящее время конкретные договоренности отсутствуют.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Кремле заявили об отсутствии у РФ текста скорректированного плана по Украине.

