В США заявили о превосходстве РФ над Западом в космической сфере

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 37 0

Стратегия России направлена на снижение зависимости от международных партнеров.

Россия и США — успехи в космосе

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

Планы госкорпорации «Роскосмос» в ближайшие годы вывести на орбиту четыре основных модуля новой российской космической станции свидетельствуют о значимых сдвигах в космической стратегии страны. Об этом сообщает американское издание The National Interest.

Как отмечает журнал, заявленные сроки развертывания инфраструктуры стали предметом повышенного внимания в Вашингтоне.

«Сам факт того, что Москва озвучивает столь сжатые сроки, должен стать настоящим тревожным сигналом для Вашингтона», — указано в публикации.

По оценке авторов материала, формирование собственной станции отражает стремление России укрепить национальный контроль над космическими программами и снизить зависимость от международного сотрудничества. Издание подчеркивает, что в США, по всей видимости, недооценивают изменения, происходящие в отрасли, и рискуют оказаться в позиции догоняющего в новой гонке космических технологий.

Ранее 5-tv.ru информировал, что ракета с рисунками детей на корпусе отправится в космос с Байконура.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

