«Галлюцинации»: Захарова прокомментировала выдвинутые фон дер Ляйен условия мира на Украине

Захарова: Евросоюз никогда не обеспечивал мир на Украине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подвергла резкой критике предложения главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен, касающиеся условий мирного урегулирования украинского конфликта. Соответствующее сообщение дипломат опубликовала в своем Telegram-канале.

Первый пункт касается территориальной целостности Украины. В частности, фон дер Ляйен заявила, что границы страны не могут быть изменены силой. В этой связи Захарова упомянула ситуацию с Косово.

«Именно Запад провозгласил и с помощью силы осуществил одностороннюю перекройку границ Сербии вопреки воле сербского народа», — отметила дипломат.

Также глава ЕК выступает против ограничения численности ВСУ. По ее мнению, это может подорвать европейскую безопасность. К тому же фон дер Ляйен указывает на то, что суверенное государство не может ограничивать свои вооруженные силы. По мнению Захаровой, глава ЕК своим заявлением как раз сама не признает суверенитет Украины.

К тому же представитель МИД РФ в качестве доказательства, что сокращение ВСУ никак не повлияет на безопасность в Европе приводи «Договор 2+4» от 1990 года, когда ФРГ обязалась уменьшить численность бундесвера до 370 тысяч человек.

В то же время Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз играет центральную роль в обеспечении мира на Украине. По ее словам, этот факт должен быть отражен в дальнейшем.

Захарова назвала эти слова главы ЕК «галлюцинациями» и обратилась к Брюсселю, желая узнать, кто в Евросоюзе отвечает за обеспечение мира на Украине.

Кроме того, официальный представитель МИД усомнилась в тезисе фон дер Ляйен, что Украина выбрала европейскую судьбу. Она сослалась на слова бывшего украинского президента Виктора Януковича, который сообщал, что страна не готова к ассоциации с Евросоюзом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Евросоюз выступил против изменений границ Украины и ослабления ВСУ по плану США.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.