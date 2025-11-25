Последние данные, опубликованные накануне как раз украинским агентством. Это статистика возбужденных уголовных дел по факту дезертирства в подразделениях ВСУ. И выясняется, что в 2025 году таких случаев в четыре раза больше, чем в прошлом. В абсолютных цифрах самовольно покинули свои части 160 тысяч солдат и офицеров. То есть, с линии фронта фактически сбежала целая армия.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Сумской области боевики Вооруженных сил Украины 18-24 лет массово дезертируют из армии и бегут с позиций. Так, в районе Садков из расположения 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады дезертировали многие солдаты.

До этого также сообщалось о том, что в Сумской области ВСУ начали формировать «штрафные роты». Они предназначены для дезертиров и неугодных офицеров. На данный момент на Украине возбуждено больше 161 тысячи уголовных дел за самовольное оставление воинской части.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX