В Сумской области боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) 18-24 лет массово дезертируют из армии и бегут с позиций. Об этом ТАСС рассказал источник в российских правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, в районе Садков из расположения 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады дезертировали многие солдаты, которые ранее подписали контракт «18-24».

«Молодые военнослужащие не выдерживают невыносимых условий службы и массово бегут с позиций», — заявил инсайдер.

До этого также сообщалось о том, что в Сумской области ВСУ начали формировать «штрафные роты». Они предназначены для дезертиров и неугодных офицеров. На данный момент на Украине возбуждено больше 161 тысячи уголовных дел за самовольное оставление воинской части.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что глава киевского режима Владимир Зеленский потребовал дать ему больше систем ПВО. Его «просьба» была адресована США и странам Запада. В своем обращении, размещенном в социальных сетях, он заявил: стране требуется улучшение безопасности ракетами, действующими на перехват.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.