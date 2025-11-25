Без сладкого и с пользой: какие продукты помогают вырабатывать «гормон счастья»

|
Анастасия Антоненко
Они эффективно поддерживают эмоциональное равновесие, особенно в холодное время.

Какие продукты улучшают настроение и добавляют энергии

Фото: 5-tv.ru

Врач Ольга Чистик: индейка и бобовые поддерживают гормон счастья в организме

В холодный период года у людей заметно снижается уровень энергии и ухудшается настроение. Это связано с меньшем количеством солнца. Чтобы естественным образом повысить уровень серотонина и дофамина в организме, которые отвечают за гормон «счастья», помогут витамины D, В и магний. Подробнее об этом Газете.ру рассказала гастроэнтеролог Скандинавского Центра Здоровья Ольга Чистик.

По словам эксперта, ключевую роль играет аминокислота триптофан благодаря которой организм синтезирует серотонин. Однако триптофан не работает самостоятельно, ему нужны дополнительные вещества — витамины группы B, магний, цинк и сложные углеводы.

Врач отметила, что существуют продукты, которые особенно эффективно поддерживают эмоциональное равновесие. В первую очередь, это индейка. Она богата природными источниками триптофана, а также в ней много витаминов группы B, которые участвуют в работе нервной системы, помогают снижать тревожность и поддерживают когнитивные функции.

Рыба жирных сортов (лосось, скумбрия, сельдь) поможет насытить организм омегой-3 и витамином D, который регулирует уровень дофамина и снижает сезонную усталость.

Яйца и молочные продукты содержат витамин B12 и цинк, необходимые для стабильной работы мозга. Орехи, семечки, темный шоколад содержат магний и антиоксиданты, которые защищают нервные клетки и помогают легче переносить стресс. Бобовые, овсянка, бананы благодаря содержащихся сложных углеводов мягко повышают уровень серотонина и поддерживают пищеварение в норме.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, фастфуд создает настоящую «пандемию хронических заболеваний».

