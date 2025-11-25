Праздник без конца: сколько коротких рабочих недель ждет россиян в 2026 году

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 45 0

Наибольшее число таких периодов ожидается весной.

Сколько в 2026 году будет коротких рабочих недель

Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский

HeadHunter: в РФ в 2026 году будет семь сокращенных рабочих недель

В 2026 году россиян ждут семь сокращенных рабочих недель в связи с праздниками. Об этом, ссылаясь на пресс-службу сервиса hh.ru, сообщило агентство РИА Новости.

«В 2026 году, согласно производственному календарю, ожидается семь сокращенных рабочих недель», — уточнили в службе.

Уточняется, что в феврале россияне будут отдыхать с 21 по 23 число. После длинных выходных стоит ждать короткую рабочую неделю, состоящую из четырех дней.

В марте также стоит рассчитывать на четырехдневную рабочую неделю (10-13 марта) в связи с празднованием Международного женского дня. В апреле и мае также будут короткие недели: с 27 по 30 апреля и с 12 по 15 мая.

К тому же работать четыре дня россиянам предстоит в июне, так как День России, который празднуют 12 июня, выпадает на пятницу.

В то же время, в 2026 году День народного единства (4 ноября) выпадает на среду. На этот раз никакие переносы не предусмотрены, поэтому россиян ждет четырехдневная рабочая неделя, разделенная на два периода.

Кроме того, короткая рабочая неделя ожидается и в самом конце декабря. 31 декабря 2026 года выпадает на четверг, поэтому россиянам предстоит работать только три дня.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что новогодние каникулы 2026 года станут самыми продолжительными за последние годы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 ноября, для всех знаков зодиака

