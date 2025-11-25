Средневековый дедлайн: крестьяне отдыхали больше, чем офисные работники

Средневековые крестьяне отдыхали больше офисных работников

Новые исследования показывают: у жителей средневековой Англии было куда больше выходных, оплачиваемых больничных и «отпусков по личным обстоятельствам», чем у современных офисных сотрудников. И хотя жили они без интернета и кофе на вынос, график у них был куда гуманнее. Об этом сообщает Phys.org.

Исследования, на которые ссылается портал, показали, что крестьяне из английского поместья Рэмси-Эбби могли рассчитывать на оплачиваемый больничный сроком до года и одного дня, а также получать 30 дней отпуска в случае смерти супруга. Кроме того, в их распоряжении было множество религиозных праздников — от нескольких до 30 дней ежегодно. Вдовы, согласно записям, также имели месячный отпуск после утраты мужа, а в ряде ситуаций предоставлялись и дополнительные дни по семейным обстоятельствам.

Условия, однако, разнились в зависимости от поместья. В некоторых местах больничные ограничивались двумя неделями, а, например, в Уисбеке крестьянам вовсе не предоставляли освобождение от работы во время болезни. На практике большинство больничных длилось от нескольких дней до нескольких недель.

При этом современные работники в Великобритании ежегодно теряют около 44 дней продуктивности из-за того, что продолжают трудиться, даже будучи больными. Кроме того, в стране нет закрепленного законом права на отпуск по утрате родственника — исключение делается только в случае смерти несовершеннолетних детей.

