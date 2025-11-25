Балласт для бюджета: США и Европа пытаются избавиться от украинских беженцев

Стать боевиками ВСУ могут сотни тысяч украинцев, которых при Байдене впустили в США. Из-за стремления нынешней администрации Белого дома сократить экономические расходы и ужесточить миграционную политику многие оказались перед реальной угрозой быть арестованными и выдворенными за пределы страны. О том, как американская мечта разбилась о жестокую реальность, расскажет корреспондент «Известий» Александр Якименко.

Они чувствовали себя в безопасности за тысячи километров от Украины. Беженцы, которых приютила администрация Джо Байдена. Их кормили, давали пособия. Но американская идиллия резко закончилась: вместо нее начались массовые депортации. Украинцев задерживают во всех штатах, помещают в центры временного размещения, а оттуда путь только один, по вполне известной схеме.

«Встретиться с мужем нельзя, я даже не знаю, как с ним связаться. Все, что муж успел сказать, когда позвонил по одной бесплатной минуте, что его будут депортировать на Украину. Этих, которые партии уже отправляли в Украину, они пишут, что сразу их встречало ТЦК», — сказала жена депортируемого из США украинца Мила Ненадова.

Угроза попасть в ряды ВСУ прямо из-за границы нависла над двумя сотнями тысяч украинских мужчин. Да и в самих Штатах они вдруг оказались на положении нелегалов: сроки их ВНЖ заканчиваются, а выдавать новые американские власти не хотят. Делать это стали крайне неохотно и за большие деньги. Эта беженка признается: американская мечта для нее оказалась разбита…

«Тут нет никаких гарантий, не знаешь, что с тобой может случиться. Каждый день вводят что-то новое. Я вот заплатила тысячу долларов просто для переподтверждения своего статуса. Но нужно ждать еще полгода, прежде чем я, может быть, получу разрешение на работу. Только оно к этому времени уже будет просрочено. И боюсь, что это не последний сюрприз для нас», — пожаловалась украинская беженка в США Катерина Гализдра.

Новая администрация Белого дома вот уже почти год ищет любые возможности сэкономить. И расходы на мигрантов урезают в первую очередь. Как и на Украину в целом. Все оружие для Киева теперь оплачивают европейские страны. И вот уже там возникли капитальные проблемы с экономикой. Бюджеты крупнейших стран страдают от рекордного дефицита. На этом фоне отношение к украинским мигрантам там тоже стремительно меняется: вот уже и канцлер Мерц заявил, что им в Европе не место.

«Украинские мужчины не должны ехать в Германию. Они нужны в своей стране. Для тех, кто уже живет у нас в Германии, мы сокращаем соцвыплаты, чтобы мотивировать их работать или уезжать», — заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

Не менее крутой разворот продемонстрировали в Польше. Именно эта страна приняла больше всего украинских беженцев — свыше миллиона человек. Всех их готовятся выселить из миграционных центров, которые хотят закрыть уже в будущем году — слишком дорого обходятся местному бюджету. Что именно делать их жителям, которые остаются на улице без еды и воды, не говорят. Но по сути — указывают направление к границе.

«Украинцы призывного возраста, что они делают в нашей стране? Пусть идут воевать за свою страну! Польские полицейские даже могли бы помочь их поймать! Здесь им нечего делать!», — считает бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер.

Но пока поток беженцев неумолимо движется в другом направлении — с Украины. И за последние несколько месяцев он резко вырос: за границу подались молодые люди предпризывного возраста. И число тех, кто остается жить на территории Украины, сравнялось с показателями столетней давности — 28 миллионов человек.

