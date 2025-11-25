Россия находится на лидирующей позиции по поставкам нефти в Китай

В Поднебесной начался очередной совместный энергетический бизнес-форум Москвы и Пекина.

В Поднебесной стартовал совместный энергетический бизнес-форум. Как заявил вице-премьер РФ Александр Новак, Россия остается надежным поставщиком ресурсов для своего соседа. По объемам поставок нефти наша страна находится на лидирующей позиции. Торговое и экономическое сотрудничество двух стран каждый год ставит новые рекорды.

«Если вспомнить 2018 год, первый год проведения форума, тогда товарооборот между нашими странами составлял чуть более 108 миллиардов долларов. В прошлом году двусторонний товарооборот увеличился до 245. Более трети которого обеспечивают отрасли топливно-энергетического комплекса», — отметил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.

Две страны договорились укреплять сотрудничество во всех сферах. А еще надлежащим образом отвечать на внешние вызовы.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент РФ Владимир Путин сообщил о реализации совместных проектов РФ и КНР в сфере ТЭК.

