Более 28 тысяч жителей Запорожской области остались без света из-за атаки ВСУ

В Запорожье без электричества остались 28 тысяч абонентов

В Запорожской области более 28 тысяч жителей остались без света в результате массированной атаки со стороны боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

В своем Telegram-канале он пояснил, что противник в течение суток наносил удары по объектам энергетической инфраструктуры в северо-западной части Запорожской области.

«Всего зафиксировано более 30 ударов по объектам электроэнергетики, часть оборудования была повреждена», — уточнил Балицкий.

В результате этого 28 тысяч абонентов остались без электричества. Губернатор добавил, что специалисты уже приступили к восстановительным работам. При этом на отдельных участках сохраняется дроновая опасность. Поэтому ремонт может затянуться.

Евгений Балицкий призвал жителей области с пониманием отнестись к ситуации. Он отметил: энергетики прикладывают все усилия для скорейшей стабилизации обстановки.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в результате атаки ВСУ по Курску три тысячи человек остались без электричества.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.