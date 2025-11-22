Из-за атаки ВСУ по Рыльску три тысячи человек остались без электричества

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Курской области — городу Рыльск. Из-за этого три тысячи человек остались без электричества. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

«ВСУ нанесли целенаправленный удар по подстанции в микрорайоне Боровском в городе Рыльске», — написал чиновник в своем официальном Telegram-канале.

По словам Александра Хинштейна, из-за удара украинских боевиков из строя вышли две котельные города. К счастью, пострадавших в результате происшествия нет.

Губернатор Курской области отметил: в ближайшее время энергетики приступят к восстановительным работам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в результате атаки ВСУ на энергетическую инфраструктуру Донецкой Народной Республики (ДНР) без света остались около 65% жителей. Инцидент произошел 18 ноября. Как заявил глава региона Денис Пушилин, из-за этого в республике работают лишь те школы и детсады, в которых есть тепло.

