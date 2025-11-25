Лавров: Белоруссия и Турция могут сыграть роль посредников в украинском кризисе

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 50 0

До этого власти Незалежной отказались от стамбульской площадки.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Белоруссия и Турция могут стать важными посредниками в урегулировании конфликта

Белоруссия и Турция могут стать ключевыми посредниками в процессе урегулирования украинского конфликта. С таким заявлением выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Мы видим страны, которые могут сыграть конструктивную роль посредников. Это и Белоруссия, и Турция, о чем на днях президент (России Владимир) Путин говорил с президентом Турции (Реджепом Тайипом) Эрдоганом, который тоже заинтересован помочь создать площадку», — сказал дипломат во время пресс-конференции.

Глава МИД РФ добавил, что в свое время не Москва отказалась от стамбульской площадки. Это, как отметил Лавров, сделали украинские власти.

Кроме того, по словам министра, РФ до сих пор не получила ответа на предложение, которое было озвучено еще в июле текущего года, — создать три рабочие группы. Речь шла про гуманитарные, политические и военные делегации.

Ранее 5-tv.ru писал, что Сергей Лавров выразил признательность белорусским союзникам за неизменную поддержку.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.96
0.04 90.97
-0.40
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:28
Газа может не хватить: подземные хранилища в ЕС заполнены менее, чем на 80%
23:11
Вся правда о витаминах группы B: кому и как их правильно принимать
22:59
Российская женская сборная по шахматам вернулась в Москву победителем чемпионата мира
22:49
Обирают до нитки: аферисты адаптировали жилищную схему обмана под транспорт
22:40
Трамп поручил Уиткоффу встретиться с Путиным
22:31
Провокация Киева с якобы российским БПЛА в Румынии и Молдавии с треском провалилась

Сейчас читают

Убийство родственниц Прохора Шаляпина снова будут расследовать
Месяц тишины: тайна пропажи россиянки с сыном в Турции обрастает пугающими версиями
Лунный календарь красоты: гороскоп стрижек на ноябрь 2025
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео