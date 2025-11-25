Супруга Николая Дроздова сообщила об улучшении его состояния

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина Эксклюзив 41 0

Телеведущий приступил к тренировкам на тренажерах.

Как себя чувствует Николай Дроздов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Самочувствие телеведущего Николая Дроздова заметно улучшилось. Он занимается спортом и выполняет упражнения на тренажерах под руководством инструктора. Об этом 5-tv.ru сообщила его супруга Татьяна Дроздова.

До этого в СМИ писали, что 88-летний телеведущий вышел в ремиссию после лечения онкологического заболевания. Теперь он проходит реабилитацию, укрепляет организм и следит за питанием.

«Все хорошо у него, все нормально, анализы хорошие», — сообщила Татьяна Дроздова.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Дроздов оказался в центре обсуждений после публикаций, в которых утверждалось, что родственники якобы не помогают ему, а источником этих сведений называли его супругу Татьяну. Однако дочь Дроздова от первого брака Надежда заявила, что подобные слова ее мачеха не произносила.

По словам Надежды, слухи о том, что телеведущий якобы содержит всю семью, циркулируют уже несколько лет, но не имеют под собой оснований. Она отметила, что не собирается публиковать официальные опровержения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.96
0.04 90.97
-0.40
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:28
Газа может не хватить: подземные хранилища в ЕС заполнены менее, чем на 80%
23:11
Вся правда о витаминах группы B: кому и как их правильно принимать
22:59
Российская женская сборная по шахматам вернулась в Москву победителем чемпионата мира
22:49
Обирают до нитки: аферисты адаптировали жилищную схему обмана под транспорт
22:40
Трамп поручил Уиткоффу встретиться с Путиным
22:31
Провокация Киева с якобы российским БПЛА в Румынии и Молдавии с треском провалилась

Сейчас читают

Убийство родственниц Прохора Шаляпина снова будут расследовать
Месяц тишины: тайна пропажи россиянки с сыном в Турции обрастает пугающими версиями
Лунный календарь красоты: гороскоп стрижек на ноябрь 2025
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео