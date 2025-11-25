Супруга Николая Дроздова сообщила об улучшении его состояния

Самочувствие телеведущего Николая Дроздова заметно улучшилось. Он занимается спортом и выполняет упражнения на тренажерах под руководством инструктора. Об этом 5-tv.ru сообщила его супруга Татьяна Дроздова.

До этого в СМИ писали, что 88-летний телеведущий вышел в ремиссию после лечения онкологического заболевания. Теперь он проходит реабилитацию, укрепляет организм и следит за питанием.

«Все хорошо у него, все нормально, анализы хорошие», — сообщила Татьяна Дроздова.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Дроздов оказался в центре обсуждений после публикаций, в которых утверждалось, что родственники якобы не помогают ему, а источником этих сведений называли его супругу Татьяну. Однако дочь Дроздова от первого брака Надежда заявила, что подобные слова ее мачеха не произносила.

По словам Надежды, слухи о том, что телеведущий якобы содержит всю семью, циркулируют уже несколько лет, но не имеют под собой оснований. Она отметила, что не собирается публиковать официальные опровержения.

