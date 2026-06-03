«Белая березонька!» — гость из Африки спел хит «Матушка-земля» на русском языке
Нельсон Кумага признался, что композиция тронула его до глубины души.
Фото, видео: 5-tv.ru
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Гость из Африки Кумага спел на ПМЭФ хит «Матушка-земля» на русском языке
Гость Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) из Ганы исполнил на русском языке песню «Матушка-земля» Татьяны Куртуковой.
Нельсон Кумага приехал на форум из Западной Африки. Он одет в национальный костюм — никто не ожидал, что мужчина неожиданно исполнит на чистом русском известные строчки Татьяны Куртуковой.
«Матушка-земля, белая березонька!» — пропел трек Кумага.
Кумага признался, что композиция тронула его настолько глубоко, что он выучил ее наизусть.
Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня. Главная тема ПМЭФ-2026 — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему».
В деловой программе мероприятия заявлено более 150 мероприятий, в числе которых сессии, круглые столы, бизнес-завтраки, международные встречи и дискуссии о малом и среднем бизнесе, креативных индустриях, лекарственной безопасности, молодежной политике, инвестициях и технологическом развитии.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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