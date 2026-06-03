Гость из Африки Кумага спел на ПМЭФ хит «Матушка-земля» на русском языке

Гость Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) из Ганы исполнил на русском языке песню «Матушка-земля» Татьяны Куртуковой.

Нельсон Кумага приехал на форум из Западной Африки. Он одет в национальный костюм — никто не ожидал, что мужчина неожиданно исполнит на чистом русском известные строчки Татьяны Куртуковой.

«Матушка-земля, белая березонька!» — пропел трек Кумага.

Кумага признался, что композиция тронула его настолько глубоко, что он выучил ее наизусть.

Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня. Главная тема ПМЭФ-2026 — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему».

В деловой программе мероприятия заявлено более 150 мероприятий, в числе которых сессии, круглые столы, бизнес-завтраки, международные встречи и дискуссии о малом и среднем бизнесе, креативных индустриях, лекарственной безопасности, молодежной политике, инвестициях и технологическом развитии.

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