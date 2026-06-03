«Рокки» на поле: роботы вышли играть в футбол на ПМЭФ

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Мария Горбунова
Мария Горбунова 58 0

Чем удивили гостей машины?

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
ПМЭФ 2026

На ПМЭФ представили роботов-футболистов

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) представили роботов от команды МФТИ — модель «Рокки» четвертой версии. Разработчики продемонстрировали их возможности, например, как играют в футбол.

Двигались они неловко, часто падали на поле и, кажется, не могли забить гол. Возможно, «Рокки» просто устали и хотели отдохнуть.

За такое бы им выдать красную карточку, но, как уверяет разработчик, такие роботы умеют делать много разного: играть в футбол, стрелять из лука, участвовать в соревнованиях по прыжкам в длину и по бегу по линии.

Также в эту модель встроена предобученная нейронная сеть, которая полностью отвечает за движение. Вроде бы простая игрушка, но при этом большой шаг в развитии робототехники в нашей стране.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — 2026 проходит в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня и уже традиционно становится одной из главных деловых площадок страны.

Мероприятие собирает представителей власти, бизнеса, экспертного сообщества, науки, стартапов и международных делегаций, превращая Петербург на несколько дней в центр обсуждения мировой экономики, инвестиций, технологий и новых моделей развития.

Главная тема форума в 2026 году — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». В ее основе — поиск рабочих решений для экономики, которая меняется под влиянием глобальной нестабильности, технологических сдвигов и перестройки международных связей. Деловая программа включает более 150 мероприятий: сессии, панельные дискуссии, круглые столы, бизнес-завтраки, международные диалоги и встречи с представителями объединений БРИКС, ШОС, ЕАЭС и АСЕАН.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
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