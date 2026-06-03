«Рокки» на поле: роботы вышли играть в футбол на ПМЭФ
Чем удивили гостей машины?
Фото, видео: 5-tv.ru
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На ПМЭФ представили роботов-футболистов
На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) представили роботов от команды МФТИ — модель «Рокки» четвертой версии. Разработчики продемонстрировали их возможности, например, как играют в футбол.
Двигались они неловко, часто падали на поле и, кажется, не могли забить гол. Возможно, «Рокки» просто устали и хотели отдохнуть.
За такое бы им выдать красную карточку, но, как уверяет разработчик, такие роботы умеют делать много разного: играть в футбол, стрелять из лука, участвовать в соревнованиях по прыжкам в длину и по бегу по линии.
Также в эту модель встроена предобученная нейронная сеть, которая полностью отвечает за движение. Вроде бы простая игрушка, но при этом большой шаг в развитии робототехники в нашей стране.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — 2026 проходит в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня и уже традиционно становится одной из главных деловых площадок страны.
Мероприятие собирает представителей власти, бизнеса, экспертного сообщества, науки, стартапов и международных делегаций, превращая Петербург на несколько дней в центр обсуждения мировой экономики, инвестиций, технологий и новых моделей развития.
Главная тема форума в 2026 году — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». В ее основе — поиск рабочих решений для экономики, которая меняется под влиянием глобальной нестабильности, технологических сдвигов и перестройки международных связей. Деловая программа включает более 150 мероприятий: сессии, панельные дискуссии, круглые столы, бизнес-завтраки, международные диалоги и встречи с представителями объединений БРИКС, ШОС, ЕАЭС и АСЕАН.
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