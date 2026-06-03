Песков раскрыл темы, которые затронет Путин в выступлении на ПМЭФ-2026

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 75 0

Одной сферой речь президента России не ограничится.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
ПМЭФ 2026

Песков: большая часть выступления Путина на ПМЭФ-2026 просвещена экономике

Большая часть выступления президента России Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) — 2026 будет посвящена экономическим вопросам. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что форум в первую очередь экономический, поэтому вопросам этой сферы и будет посвящена большая часть выступления главы государства. Путин затронет аспекты, касающиеся как России, так и мировой экономики. Но только этим российский лидер не ограничится.

«Но, конечно, в наше время, скажем так, не существует очищенной экономики. Так или иначе, соприкосновение с политическими проблемами всегда на лицо, поэтому и этому будет уделено внимание», — уточнил представитель Кремля.

ПМЭФ-2026 объединяет в Санкт-Петербурге участников из разных сфер: представителей государств, официальные делегации, руководителей крупных компаний, предпринимателей, экспертов, ученых, аналитиков и международные организации. Форум проходит с 3 по 6 июня и остается одной из ключевых площадок для обсуждения экономического развития, инвестиций, технологий и международного сотрудничества.

Международная повестка ПМЭФ-2026 строится вокруг деловых контактов с разными регионами мира. В программе проходят бизнес-диалоги с Молдавией, Азербайджаном, Объединенными Арабскими Эмиратами, Индией, странами Африки и Латинской Америки. Всего, по данным на июнь, участие в форуме подтверждают представители более 130 стран и территорий, включая Азербайджан, Белоруссию, Германию, США и другие государства.

Российская часть форума также представлена на высоком уровне. В работе ПМЭФ традиционно участвует президент РФ Владимир Путин, выступающий с программной речью. Среди участников — первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров, заместители председателя правительства Александр Новак и Алексей Оверчук, заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Решетников, министр труда и социальной защиты Антон Котяков, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина, руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров и руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ПМЭФ -2026 форум соберет более 20 тысяч участников из 100 стран. Это мировые лидеры, руководители банков, корпораций и ведущие эксперты.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
ПМЭФ 2026
3 июн
Гости и специалисты со всего света: как на ПМЭФ собралось мировое большинство
3 июн
Правительство Москвы показало на ПМЭФ эксклюзивную версию лифта «Москвич»
3 июн
Модель с позолоченным киберпротезом появилась на ПМЭФ-2026
3 июн
«Белая березонька!» — гость из Африки спел хит «Матушка-земля» на русском языке
3 июн
«Рокки» на поле: роботы вышли играть в футбол на ПМЭФ
3 июн
«Бизнес нужно вести профессионально»: Калинин о необходимости реформ в бизнес-образовании
3 июн
Банк «РОССИЯ», ПСБ и Токеон формируют технологическое партнерство в сфере цифровых валют и ЦФА
3 июн
«Зубастый, но симпатичный лев»: рязанские ремесленники привезли на ПМЭФ свои работы
3 июн
«Комфортный и премиальный кроссовер»: на ПМЭФ показали новую «Волгу»
3 июн
«Бурановские бабушки» запустили хоровод на ПМЭФ-2026
+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
72.56
1.01 84.61
-1.64
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:24
Армия России нанесла удары по объектам энергетики и транспортной инфраструктуры Украины
14:20
НМГ и ZEEL подписали соглашение о сотрудничестве в области создания и дистрибуции контента на ПМЭФ
14:20
Гости и специалисты со всего света: как на ПМЭФ собралось мировое большинство
14:10
Раскол союзников: почему Варшава готова выступить против членства Киева в ЕС
14:07
В результате удара ВСУ по автомобилю в Запорожье погибли мирные жители
14:03
Бойцы СВО охотятся на вражеские беспилотники с помощью «Елок»

Сейчас читают

Турция взбодрилась на фоне охлаждения отношений Армении с Россией
«Будем тусить»: «Бурановские бабушки» исполнили песню «Юность моя» перед ПМЭФ-2026
Умер у нее на руках: история любви Андрея Вознесенского и Зои Богуславской
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео