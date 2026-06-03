Песков раскрыл темы, которые затронет Путин в выступлении на ПМЭФ-2026

Песков: большая часть выступления Путина на ПМЭФ-2026 просвещена экономике

Большая часть выступления президента России Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) — 2026 будет посвящена экономическим вопросам. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что форум в первую очередь экономический, поэтому вопросам этой сферы и будет посвящена большая часть выступления главы государства. Путин затронет аспекты, касающиеся как России, так и мировой экономики. Но только этим российский лидер не ограничится.

«Но, конечно, в наше время, скажем так, не существует очищенной экономики. Так или иначе, соприкосновение с политическими проблемами всегда на лицо, поэтому и этому будет уделено внимание», — уточнил представитель Кремля.

ПМЭФ-2026 объединяет в Санкт-Петербурге участников из разных сфер: представителей государств, официальные делегации, руководителей крупных компаний, предпринимателей, экспертов, ученых, аналитиков и международные организации. Форум проходит с 3 по 6 июня и остается одной из ключевых площадок для обсуждения экономического развития, инвестиций, технологий и международного сотрудничества.

Международная повестка ПМЭФ-2026 строится вокруг деловых контактов с разными регионами мира. В программе проходят бизнес-диалоги с Молдавией, Азербайджаном, Объединенными Арабскими Эмиратами, Индией, странами Африки и Латинской Америки. Всего, по данным на июнь, участие в форуме подтверждают представители более 130 стран и территорий, включая Азербайджан, Белоруссию, Германию, США и другие государства.

Российская часть форума также представлена на высоком уровне. В работе ПМЭФ традиционно участвует президент РФ Владимир Путин, выступающий с программной речью. Среди участников — первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров, заместители председателя правительства Александр Новак и Алексей Оверчук, заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Решетников, министр труда и социальной защиты Антон Котяков, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина, руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров и руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ПМЭФ -2026 форум соберет более 20 тысяч участников из 100 стран. Это мировые лидеры, руководители банков, корпораций и ведущие эксперты.

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