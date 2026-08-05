Не модно: Бузова сворачивает бизнес по продаже одежды

Бузова ликвидирует компанию по продаже одежды

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова решила прекратить бизнес-проект по продаже собственной линии одежды. Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра юридических лиц, с которыми ознакомился 5-tv.ru.

Согласно информации из базы, речь идет ликвидации общества с ограниченной ответственностью «Фэшн», одним из учредителей которого официально значится именно Бузова. Кроме того, в списке участников юридического лица числятся сестра певицы Анна и ее муж Константин Штыркин, а также бывший супруг Ольги экс-футболист московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов. Среди видов деятельности компании указаны торговля текстильными изделями и аксессуарами.

В документах отмечается, что процедура ликвидации юрлица началась 9 июля 2026 года. В ближайшее время ее исключат из реестра.

Решения о закрытии своих проектов Ольга принимала и до этого. Так, весной 2025 года из-за многомиллионных убытков была ликвидирована компания BUZfood, специализировавшаяся на ресторанном бизнесе и производстве алкогольных напитков, писала «Комсомольская правда».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Бузова может снова оказаться на операционном столе. Телеведущая в июне получила серьезную травму ноги в результате падения в душе.

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