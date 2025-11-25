Сложно комментировать: Лавров о противоречивых словах Зеленского о мирном плане

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 49 0

Россия все еще стремится завершить украинский конфликт дипломатическим путем.

Лавров про Зеленского

Фото: Reuters/Louisa Gouliamaki

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Лавров: Зеленский дает противоречивые заявления о мирном плане

Глава киевского режима Владимир Зеленский делает противоречивые заявления по мирному плану, разработанному США. Об этом сказал глава МИД России Сергей Лавров в интервью Ассоциации «Франко-Российский диалог», опубликованном на сайте министерства.

«Слишком много непонятного происходит. То Зеленский говорит в Стамбуле, что он готов обсуждать этот план и согласовывать какие-то приемлемые формулировки. То его представители заявляют, что это исключено», — заметил дипломат.

Таким спекуляциям со стороны украинского лидера сложно дать конструктивный комментарий. В то же время Россия придерживается своей позиции, которую выразила еще в начале СВО. В первую очередь нужно устранить первопричину конфликта.

Лавров подчеркнул, что для РФ дипломатическое урегулирование украинского кризиса предпочтительно.

Ранее 5-tv.ru писал о роли Европы в урегулировании украинского конфликта. Глава МИД России уверен, что страны Старого света упустили свою возможность наладить мир в Незалежной. У них было множество шансов с 2014 года.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.96
0.04 90.97
-0.40
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:28
Газа может не хватить: подземные хранилища в ЕС заполнены менее, чем на 80%
23:11
Вся правда о витаминах группы B: кому и как их правильно принимать
22:59
Российская женская сборная по шахматам вернулась в Москву победителем чемпионата мира
22:49
Обирают до нитки: аферисты адаптировали жилищную схему обмана под транспорт
22:40
Трамп поручил Уиткоффу встретиться с Путиным
22:31
Провокация Киева с якобы российским БПЛА в Румынии и Молдавии с треском провалилась

Сейчас читают

Убийство родственниц Прохора Шаляпина снова будут расследовать
Месяц тишины: тайна пропажи россиянки с сыном в Турции обрастает пугающими версиями
Лунный календарь красоты: гороскоп стрижек на ноябрь 2025
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео