«Конченные персонажи довели»: умер работавший с Димой Биланом продюсер Эдуард Барк

Внезапно ушел из жизни работавший с Димой Биланом продюсер Эдуард Барк

Продюсер музыкального лейбла AllStars Music Эдуард Барк внезапно ушел из жизни в возрасте 36 лет. Об этом сообщила его коллега и партнер по бизнесу Марина Ермошкина сообщила в соцсетях.

Ермошкина также написала, что некие «конченные персонажи» довели его до смерти.

«Несмотря на последние два месяца „смутных времен“ и манипуляций со стороны конченых персонажей, которые, конечно, и довели тебя, и ожидаемо разрушили все, и в которые меня практически не было рядом, ты несколько дней назад осознал важное», — написала она.

Девушка добавила, что не успела поблагодарить Эдуарда за то, что он сделал для нее. Как сообщают СМИ причиной смерти стала остановка сердца во время сна.

Для коллег смерть Барка стала настоящим шоком, ведь он выглядел здоровым и не жаловался на плохое самочувствие. Более того, он всегда занимался спортом и правильно питался.

«Эдуард Сергеевич был порядочным, добрым, невероятно сильным, светлым и благородным человеком», — говорится в официальном заявлении лейбла.

В данный момент родные и близкие Эдуарда занимаются организацией похорон. Эдуард Барк является одним из основателей лейбла AllStars Music, на который подписан заслуженный артист РФ Дима Билан.

