Около трех миллионов анализов качества воды провели в Москве с начала года

Айшат Татаева
Айшат Татаева 26 0

В столице проложено около 13 тысяч километров водопроводных сетей. Эта сложная система нуждается в постоянном контроле.

Анализ качества воды в Москве

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Специалисты комплекса городского хозяйства провели около трех миллионов исследований качества воды с начала года. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Ежедневно Москва потребляет почти три миллиона кубометров воды, в столице проложено порядка 13 тысяч километров водопроводных сетей. Эта сложная система нуждается в постоянном контроле и при необходимости в оперативной корректировке параметров. В этом году провели около трех миллионов различных исследований, которые в очередной раз подтвердили соответствие воды, которая поступает в краны москвичей, всем нормативам», — отметил Петр Бирюков.

Сейчас состояние столичной воды анализируют по максимальному числу физико-химических и биологических показателей — всего их 200. Ее качество контролируется на всем пути движения: на водоисточнике, станциях водоподготовки и в распределительной сети.

Приборы круглосуточно отслеживают изменения основных показателей состава воды. Данные с анализаторов поступают в единую информационную систему, с помощью которой специалисты могут быстро принять решение по изменению технологических режимов очистки. Проводимые исследования подтверждают соответствие воды, которая поступает в краны москвичей, всем нормативам.

Кроме лабораторных исследований, следить за качеством воды в режиме реального времени помогают более 500 приборов автоматического контроля. Результаты их анализов передаются в систему социально-гигиенического мониторинга столицы.

