Новая схема: мошенники начали вынуждать жертв перезванивать им

Только за эту осень ущерб от таких махинаций составил более 65 миллиардов рублей.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова; 5-tv.ru

Мошенники массово заставляют жертв самим звонить им

В России резко выросло число мошенничеств по новой схеме. Теперь аферисты вынуждают жертв перезванивать самим. Как выяснили «Известия», эту уловку преступники используют для того, чтобы обходить блокировку звонков в мессенджерах.

Только осенью ущерб от подобных комбинаций превысил 65 миллиардов рублей. Мошенники рассылают сообщения от имени служб доставки, управляющих компаний или банков с просьбой позвонить по указанному номеру. Наиболее часто аферисты используют уловки с заменой домофонов и проверкой счетчиков. Для этого требуют код из СМС. На деле его используют для входа в онлайн-банк жертвы.

Ранее 5-tv.ru писал, что аферисты адаптировали жилищную схему обмана под транспорт. У россиян начали изымать машины, купленные у якобы обманутых продавцов. В полиции десятки тысяч заявлений от лишившихся и руля, и кошелька. С начала этого года количество мошеннических сделок с подержанными авто выросло аж на 40%.

