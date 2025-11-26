Метеозависимым приготовиться! Какой силы будет магнитная буря 26 ноября

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев

Что усилит эффект от геомагнитных возмущений в Москве и Санкт-Петербурге?

Какой силы магнитная буря будет 26 ноября

Фото: 5-tv.ru

Тема:
Магнитные бури

Магнитная буря обрушится на Землю 26 ноября с вероятностью 65%

Геомагнитная обстановка 26 ноября будет нестабильной. С утра на Землю обрушится мощная магнитная буря. О том, каких сюрпризов россиянам стоит ждать от Солнца в среду 26 ноября пишет URA.RU.

В ночь с 25 на 26 ноября индекс возмущенности дойдет до пяти баллов, что указывает на оранжевый уровень опасности. Утром же прогнозируется пик бури. С 6:00 уровень возмущенности дойдет до красного. Техника может начать подводить, а у метеозависимых людей ухудшится самочувствие.

В то же время к 15:00 буря утихнет. А вечером активность продолжит снижаться. Уточняется, что вероятность магнитной бури составляет 65%, что является высоким показателем.

Кроме того, эффект от магнитных возмущений в Москве и Санкт-Петербурге будет усилен высоким атмосферным давлением.

О том, чего лучше всего избегать в это время URA.RU, рассказала кардиолог Марина Орлова. Она посоветовала избегать лишнего стресса, так как магнитные бури на сосуды и нервную систему. Также лучше в это время отказаться от интенсивных тренировок в спортзале. К тому же врач посоветовала выпивать не менее полутора литров воды в день, а также отказаться от кофе, крепкого чая и энергетиков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что невролог указал на влияние инфразвука при магнитных бурях.

