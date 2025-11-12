Скрытая сторона: невролог указал на влияние инфразвука при магнитных бурях

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив 105 0

Люди с психическими заболеваниями больше всего подвержены воздействию явления.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова; 5-tv.ru

Тема:
Магнитные бури

Невролог Евдокимов: магнитные бури могут привести к инфаркту

Магнитные бури могут быть опасны для метеозависимых людей из-за инфразвука, который они производят. Он оказывает влияние на внутренние органы человека, иногда приводя к инфаркту. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказал мануальный терапевт, невролог Александр Евдокимов.

По его словам, у явления существует двоякое воздействие. Инфразвук возникает, когда поток частиц сталкивается с магнитным полем Земли. Люди его не слышат, так как производится звук на небольших частотах и при этом оказывает выраженное негативное воздействие на человеческий организм.

Специалист отметил, что инфразвук способен вызывать колебания в теле, в том числе затрагивает крупные сосуды. Может вести к нарушению работы сердца.

«У нас есть органы, которые особенно сильно с электричеством близко работают. Это головной мозг, сердце», — сказал врач.

Помимо этого, эксперт подчеркнул, что происходит и воздействие на эмоции. Человек может испытывать чувство стресса, страха, дискомфорта, тревожности. Те, у кого нарушены психические функции, подвержены этому больше всего.

Ранее 5-tv.ru писал, как утихомирить нервы в разгар сильнейшей магнитной бури.

Тема:
Магнитные бури
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 ноября, для всех знаков зодиака

