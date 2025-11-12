Скрытая сторона: невролог указал на влияние инфразвука при магнитных бурях
Люди с психическими заболеваниями больше всего подвержены воздействию явления.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Невролог Евдокимов: магнитные бури могут привести к инфаркту
Магнитные бури могут быть опасны для метеозависимых людей из-за инфразвука, который они производят. Он оказывает влияние на внутренние органы человека, иногда приводя к инфаркту. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказал мануальный терапевт, невролог Александр Евдокимов.
По его словам, у явления существует двоякое воздействие. Инфразвук возникает, когда поток частиц сталкивается с магнитным полем Земли. Люди его не слышат, так как производится звук на небольших частотах и при этом оказывает выраженное негативное воздействие на человеческий организм.
Специалист отметил, что инфразвук способен вызывать колебания в теле, в том числе затрагивает крупные сосуды. Может вести к нарушению работы сердца.
«У нас есть органы, которые особенно сильно с электричеством близко работают. Это головной мозг, сердце», — сказал врач.
Помимо этого, эксперт подчеркнул, что происходит и воздействие на эмоции. Человек может испытывать чувство стресса, страха, дискомфорта, тревожности. Те, у кого нарушены психические функции, подвержены этому больше всего.
Ранее 5-tv.ru писал, как утихомирить нервы в разгар сильнейшей магнитной бури.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 12 нояб
- Земля утратила связь со спутниками из-за мощной магнитной бури
- 11 нояб
- Шансов нет: насколько сильной окажется магнитная буря 12 ноября
- 7 нояб
- Мощная магнитная буря накрыла Землю
- 6 нояб
- Снова головные боли: какой силы будет магнитная буря 7 ноября 2025
- 6 нояб
- На Солнце произошел второй крупный выброс плазмы за сутки
- 5 нояб
- Метеозависимым приготовиться: сильные геомагнитные бури накроют Землю
- 4 нояб
- На Солнце произошла мощнейшая вспышка с 28 сентября
- 30 окт
- Максимальная активность? Геомагнитный прогноз на 31 октября
- 30 окт
- Активное Солнце: какой будет магнитная буря 30 октября 2025 года
- 28 окт
- Грядет шторм: чем опасна магнитная буря 28 октября
87%
Нашли ошибку?