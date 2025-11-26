Икра ненастоящая: российские прилавки заполонил поддельный деликатес

Прилавки российских магазинов заполонила поддельная икра. Ее предлагают покупателям в Москве, Петербурге и других крупных городах за смешные деньги. Имитация обойдется всего в 200 рублей за 100 граммов, что уже повод задуматься о ее качестве.

Как отличить оригинал от дешевой подделки и на что обратить внимание при выборе деликатеса — знает корреспондент «Известий» Ксения Тертышникова.

Невероятная цена, всего 350 рублей за банку, делает красную икру на таких торговых точках манящей. Ведь в большинстве магазинов стоимость лососевой за 200 граммов начинается от 2000.

Не отходя от прилавка, проводим самое элементарное тестирование на вкус, тем более и продавец не против. Продукция оказалось горькой и очень соленой.

Следующий шаг- проверяем документы. Договор аренды и разрешение на торговлю у продавцов есть, а вот с декларацией возникли проблемы. В ней икра и правда числится, вот только как имитированная.

На самой банке это конечно не указано. Факт мошенничества налицо. А этот ларек находится в оживленном районе у метро Комендантский проспект. Здесь покупателей уверяют: икра настоящая. Может, это и правда, однако документы прошлогодние.

«И это тоже контрафактная продукция. С 1 мая 2024 года В России стало обязательным размещение маркировки „Честный знак“ на красной и черной икре. На этих банках QR-код есть, а там отсутствует, а значит икра поддельная. Гаранта качества нет, только „честное“ слово продавца», — отметила корреспондент.

«Очень сложно подсчитать, какое количество контрафактной икры по отношению к реальной икре присутствует на рынке. Понятно, что не подделывают икру недорогих сортов рыб, подделывают икру красную и черную, но в основном, конечно, красную икру. И если мы оцениваем по красной икре разных видов — кета, горбуша и так далее, то, наверное, 50% икры, которая продается на рынке, будет поддельная», — сказал руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов.

Но отсутствие маркировки и документов не останавливает любителей выгоды покупать такую продукцию. Перед новогодними праздниками ажиотаж начался и в других регионах.

Вот, например, Нижний Новгород. Икру там продают за смешные 200 рублей.

«Сегодня первый день акции. Это восстановленная из-за мороженого сырья. Но в ней ничего плохого нет. Мы уже три года торгуем», — заявляет продавец.

А эту очередь за якобы настоящей черной икрой сняли в Тюмени. Доверчивые пенсионеры отстояли по пять часов за ложным деликатесом. Да и вообще нередко можно услышать такую фразу: «мой друг с Камчатки продает икру, есть баночка, хочешь купить?».

Наивность и стремление к сиюминутной выгоде в таких случаях могут обернуться как потерей денег, так и проблемами со здоровьем. Отследить поставки контрафактной продукции невозможно. Мошенники меняют названия организаций и места изготовления. Пожалуй, лучшим индикатором может быть только цена. Почти бесплатная икра, как и сыр, бывает только в мышеловке.

