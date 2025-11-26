Хлеб лучше хлебцев? Диетолог о том, что на самом деле портит фигуру

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 43 0

Что нужно учитывать при употреблении снеков и какие выбирать?

Стоит ли заменять хлеб на хлебцы при похудении

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Диетолог Денисова: некоторые хлебцы бывают калорийнее хлеба

Можно ли похудеть, заменив хлеб на хлебцы? Таким вопросов задаются многие желающие сбросить лишний вес. Но так ли на самом деле безобидна эта альтернатива выпечке? Об этом aif.ru поговорили с кандидатом медицинских наук, врачом-диетологом, старшим научным сотрудником ФИЦ питания и биотехнологии Натальей Денисовой.

Как отметила эксперт, многое зависит от состава и способа изготовления хлебцев. Например, если они сделаны из пшеничной муки высшего сорта, то это почти то же самое, что и обычный хлеб. Отличие будет лишь в содержании влаги — в хлебцах ее меньше.

Если человек желает заменить хлеб на более полезную альтернативу, то стоит присмотреться к хлебцам, изготовленным экструзионным методом. Эта технология представляет собой вымачивание зерна, а потом воздействие на него высокой температуры и давления. Зерно как бы «взрывается», как поп-корн. При этом различные добавки в виде соли и сахара туда уже добавить нельзя. Хлебцы из цельного зерна сохраняют максимум витаминов, минералов и клетчатки.

Выпеченные хлебцы делаются из тонкого теста, и сюда уже можно добавить соль, сахар, усилители вкусов и ароматов. Изучайте состав на упаковке, чтобы выбрать наиболее полезные снэки.

Денисова предупреждает: на самом деле хлебцы гораздо калорийнее хлеба. Как раз из-за того, что в них содержится мало воды, концентрация всех пищевых веществ в них выше. Если еще добавить в тесто сахар или соль, то это блюдо уже нельзя назвать диетическим.

При этом высок риск переедания, так как хлебцы сами по себе тонкие и хрустящие. Чувство сытости подбирается в таком случае дольше. Можно даже не заметить, как съедите всю пачку. По этой причине после поедания этого снэка можно даже набрать вес. Чтобы хлебцы заняли какой-то объем в желудке и разбухли, лучше есть их с жидкостью.

Если же в приоритете стоит набор полезных веществ, то в хлебцах их и правда больше. Лучше в таком случае выбрать ржаные и ячменные.

Ранее 5-tv.ru писал, чем опасно чрезмерное употребление белка.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.59
-0.37 91.50
0.53
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:19
«Словно по календарю»: когда в Москве и Петербурге наступят первые морозы
1:58
Пару движений — и все напрасно: что категорически запрещено делать после массажа
1:36
«Мы забрали ее»: Боня объяснила, почему ее 13-летняя дочь больше не ходит в школу
1:15
«Не хотел вылезать»: звезда фильма «Есть только МиГ» Даниил Попов о съемках в самолете
0:57
Детей из нелегального реабилитационного центра в Подмосковье передали родителям
0:36
Осень и ЖКТ: пять привычек, которые могут навредить пищеварению

Сейчас читают

Эксперт назвал пункты мирного плана, по которым Киев будет упираться изо всех сил
Президент Гвинеи-Бисау арестован в ходе военного переворота
Актрисе Тарасовой вынесли приговор по делу о контрабанде наркотиков
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео