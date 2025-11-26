Хлеб лучше хлебцев? Диетолог о том, что на самом деле портит фигуру

Диетолог Денисова: некоторые хлебцы бывают калорийнее хлеба

Можно ли похудеть, заменив хлеб на хлебцы? Таким вопросов задаются многие желающие сбросить лишний вес. Но так ли на самом деле безобидна эта альтернатива выпечке? Об этом aif.ru поговорили с кандидатом медицинских наук, врачом-диетологом, старшим научным сотрудником ФИЦ питания и биотехнологии Натальей Денисовой.

Как отметила эксперт, многое зависит от состава и способа изготовления хлебцев. Например, если они сделаны из пшеничной муки высшего сорта, то это почти то же самое, что и обычный хлеб. Отличие будет лишь в содержании влаги — в хлебцах ее меньше.

Если человек желает заменить хлеб на более полезную альтернативу, то стоит присмотреться к хлебцам, изготовленным экструзионным методом. Эта технология представляет собой вымачивание зерна, а потом воздействие на него высокой температуры и давления. Зерно как бы «взрывается», как поп-корн. При этом различные добавки в виде соли и сахара туда уже добавить нельзя. Хлебцы из цельного зерна сохраняют максимум витаминов, минералов и клетчатки.

Выпеченные хлебцы делаются из тонкого теста, и сюда уже можно добавить соль, сахар, усилители вкусов и ароматов. Изучайте состав на упаковке, чтобы выбрать наиболее полезные снэки.

Денисова предупреждает: на самом деле хлебцы гораздо калорийнее хлеба. Как раз из-за того, что в них содержится мало воды, концентрация всех пищевых веществ в них выше. Если еще добавить в тесто сахар или соль, то это блюдо уже нельзя назвать диетическим.

При этом высок риск переедания, так как хлебцы сами по себе тонкие и хрустящие. Чувство сытости подбирается в таком случае дольше. Можно даже не заметить, как съедите всю пачку. По этой причине после поедания этого снэка можно даже набрать вес. Чтобы хлебцы заняли какой-то объем в желудке и разбухли, лучше есть их с жидкостью.

Если же в приоритете стоит набор полезных веществ, то в хлебцах их и правда больше. Лучше в таком случае выбрать ржаные и ячменные.

Ранее 5-tv.ru писал, чем опасно чрезмерное употребление белка.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.