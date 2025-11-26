Захарова: ИИ отказался бы «заменять» фон дер Ляйен

Сергей Добровинский
Глава Еврокомиссии десятилетиями подрывает устои европейского общества.

Что Мария Захарова думает про фон дер Ляйен

Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов

Захарова: ИИ отказался бы исполнять роль фон дер Ляйен

Искусственный интеллект отказался бы заменить председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. Об этом 26 ноября заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Спикер дипведомства отметила, что ИИ не захотел бы в какой-либо степени ассоциироваться с фон дер Ляйен — проанализировав подобную перспективу, он ответил бы, что «в это не играет».

Фон дер Ляйен на протяжении десятилетий уничтожает устои, порядки и обычаи европейского общества, продавливает насильственные решения вопреки воле тех, чьи интересы якобы представляет. Действия председателя ЕК изначально находятся за гранью морали и нравственности, подчеркнула Захарова.

Одна из задач главы Еврокомиссии — реинкарнация расовой, этнической и национальной сегрегации людей на экономическом, социальном, религиозном и других уровнях, предположила спикер МИД РФ.

Ранее 5-tv.ru писал, что Мария Захарова связала информационный шум, поднимаемый на фоне обсуждения американского мирного плана по Украине, с провальными попытками Запада продолжить эскалацию кризиса.

