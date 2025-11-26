Церемония прощания с Валентиной Шарыкиной прошла в Москве

Мария Гоманюк
Близкие и коллеги проводили актрису в последний путь в фойе Московского академического театра сатиры.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Пятаков; 5-tv.ru

Церемония прощания с заслуженной артисткой России Валентиной Шарыкиной проходит в Московском академическом театре сатиры. Соответствующие кадры публикует 5-tv.ru.

Близкие и коллеги проводили актрису в последний путь в фойе здания. Гроб расположили на покрытом черной тканью столе и украсили его красными и белыми цветами. Слева от него разместили портрет покойной артистки и игрушечную лошадку-качалку.

Шарыкина ушла из жизни в московской клинике 23 ноября. Ей было 85 лет.

Всю свою жизнь артистка посвятила служению в театре, в труппу которого вошла в 1962 году после окончания Щукинского училища. Знакомые Шарыкиной называли ее невероятно добрым и отзывчивым человеком.

Актриса прославилась по роли официантки пани Зоси в телевизионном проекте «Кабачок «13 стульев». Помимо этого, Валентина снималась в таких сериалах, как «Воронины» и «Счастливы вместе». Ее сравнивали с американской киноактрисой Мэрилин Монро за внешнюю схожесть.

Ранее, писал 5-tv.ru, актриса из «Кабачка «13 стульев» Шарыкина скончалась на 86-м году жизни.

