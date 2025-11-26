Аглая Тарасова пожертвовала деньги на лечение наркозависимых
Обвиняемая в контрабанде запрещенных веществ перечислила средства в благотворительный фонд.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Аглая Тарасова пожертвовала 200 тысяч рублей на лечение наркозависимых
Актриса Аглая Тарасова, обвиняемая в контрабанде наркотических средств, перечислила 200 тысяч рублей на лечение детей с наркозависимостью. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала Домодедовского городского суда.
Адвокат актрисы подтвердил, что его подзащитная совершила два платежа по 100 тысяч рублей в соответствующий фонд. По словам защитника, средства предназначены для лечения пациентов и проведения профилактических бесед.
Напомним, что в поддержку актрисы ранее выступили Леонид Ярмольник, Евгений Цыганов и Юлия Снигирь, давшие свидетельские показания. Положительные характеристики предоставили Сергей Безруков, Евгений Миронов, Алексей Герман и Александр Цыпкин.
Тарасова была задержана 28 августа в аэропорту Домодедово при попытке ввезти электронную сигарету с маслом каннабиса. Первоначально она объясняла свои действия медицинскими показаниями родственника, но эти сведения не подтвердились. Актриса 5 ноября полностью признала вину, а суд избрал ей меру пресечения в виде запрета определенных действий вместо домашнего ареста.
Ранее 5-tv.ru подробнее рассказать, что актеры Леонид Ярмольник, Евгений Цыганов и Юлия Снегирь выступили свидетелями по делу Аглаи Тарасовой.
