Десятки людей заперты в огне: в Гонконге горят семь жилых небоскребов

В одном из крупнейших пожаров в истории страны погибли уже как минимум 13 человек.

В Гонконге горят семь жилых небоскребов

Уже несколько часов в Гонконге пытаются потушить один из самых масштабных пожаров в истории страны. Там полыхают сразу семь жилых небоскребов. Поступает информация о жертвах, по данным местных изданий, погибли от 13 до 25 человек. Десятки могут быть заблокированы в собственных квартирах.

В общей сложности в высотках проживали не меньше пяти тысяч человек. Сообщается, что причиной пожара могли стать строители, которые проводили ремонт одного из домов.

