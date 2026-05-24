Репортер из Китая Лу Юйгуан обвинил Запад в игнорировании теракта в Старобельске

Корреспондент китайского телеканала Phoenix TV Лу Юйгуан обвинил западные СМИ в игнорировании удара ВСУ по колледжу и общежитию в Старобельске. Первыми эмоциями от увиденного на месте трагедии он поделился с 5-tv.ru.

«Своими глазами видели это, это очень ужасно, страшно. И кто молчит сейчас? Запад молчит, у них свои смыслы, своя позиция», — заявил Лу Юйгуан.

Журналист даже прошелся по комнатам внутри обстрелянного общежития, где до сих пор лежат детские игрушки и вещи студентов, которые когда-то жили там.

ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске в ночь на 22 мая, когда в зданиях находились более 80 подростков. В результате удара погибли 21 человек. Личности всех жертв уже установлены.

Площадку разрушенного колледжа посетили более 50 представителей зарубежных СМИ из 19 стран мира. Однако крупные западные СМИ поездку проигнорировали. Британская телерадиовещательная корпорация BBC официально отказалась, а американский телеканал CNN заявил, что их сотрудники находятся в отпуске. Кроме того, власти Японии и вовсе запретили своим аккредитованным в России журналистам освещать гибель студентов в ЛНР.

