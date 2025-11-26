Собянин сообщил о росте популярности транспортных специальностей в колледжах

Айшат Татаева
Во время учебы студенты диагностируют, ремонтируют и обслуживают автомобили с двигателями внутреннего сгорания и электрокары.

Транспортные специальности в колледжах Москвы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Москва является крупнейшим центром подготовки транспортных кадров в стране. Транспортные специальности в столичных колледжах стали популярнее. Об этом в своем канале в мессенджере MAX рассказал Сергей Собянин.

«Сегодня в столичных колледжах по этим направлениям обучаются почти 15 тысяч студентов. В этом году на транспортные специальности поступили около 5,8 тысячи первокурсников. Это на 20 процентов больше, чем годом ранее. Самое востребованное направление — обслуживание и ремонт автотранспорта», — написал Мэр Москвы.

Студенты с первого курса учатся работать на современном оборудовании. Им предоставляют ту же технику, которую используют работодатели города. Будущие специалисты диагностируют, ремонтируют и обслуживают автомобили с двигателями внутреннего сгорания и электрокары «Москвич-3е». Они работают в мастерских, лабораториях и проходят практику на предприятиях. Это позволяет погрузиться в профессию с первого курса.

Почти все выпускники трудоустраиваются в ведущие компании города, в числе которых Московский метрополитен, ГУП «Мосгортранс», «Шереметьево безопасность», завод «Москвич» и другие столичные предприятия. При этом многие студенты начинают работать еще во время учебы.

Колледж московского транспорта является главным партнером крупнейшего городского перевозчика — Московского метрополитена. Сегодня здесь проходят обучение более 3,7 тысячи студентов.

