Собянин: Москва помогает предприятиям представлять себя на ключевых рынках мира

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 65 0

Центр поддержки экспорта, промышленности и инвестиционной деятельности «Моспром» предлагает компаниям широкий спектр услуг.

Как Москва помогает предприятиям представлять себя

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В рамках стратегии развития промышленности до 2030 года Москва продолжит активно помогать предприятиям, которые хотят выйти на новые рынки. Об этом в своем блоге рассказал Сергей Собянин.

«С 2019 года центр поддержки экспорта, промышленности и инвестиционной деятельности “Моспром” предлагает столичным экспортерам широкий спектр услуг: информационно-консультационное сопровождение, индивидуальную аналитику по странам и отраслям, тестирование экспортного потенциала, помощь в подборе рынков сбыта, юридическое сопровождение внешнеэкономической деятельности, верификацию контрагентов и разработку персональных экспортных стратегий. Дополнительно центр организует участие компаний в международных выставках и бизнес-миссиях», — написал Мэр Москвы.

С 2019 по 2025 год при поддержке «Моспрома» свыше тысячи компаний приняли участие более чем в 150 выставочных мероприятиях и бизнес-миссиях. Столичные предприятия получили возможность презентовать продукцию на ключевых рынках мира — от Китая и Саудовской Аравии до Мексики и Индии.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.59
-0.37 91.50
0.53
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:19
«Словно по календарю»: когда в Москве и Петербурге наступят первые морозы
1:58
Пару движений — и все напрасно: что категорически запрещено делать после массажа
1:36
«Мы забрали ее»: Боня объяснила, почему ее 13-летняя дочь больше не ходит в школу
1:15
«Не хотел вылезать»: звезда фильма «Есть только МиГ» Даниил Попов о съемках в самолете
0:57
Детей из нелегального реабилитационного центра в Подмосковье передали родителям
0:36
Осень и ЖКТ: пять привычек, которые могут навредить пищеварению

Сейчас читают

Эксперт назвал пункты мирного плана, по которым Киев будет упираться изо всех сил
Президент Гвинеи-Бисау арестован в ходе военного переворота
Актрисе Тарасовой вынесли приговор по делу о контрабанде наркотиков
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео