Финляндия начала военные учения на границе с РФ с участием 6,5 тысячи солдат

Рита Цветкова
В мероприятиях также будут задействованы 900 единиц техники.

Финляндия начала военные учения на границе с РФ

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Jouni Porsanger

Учения Lively Sentry с участием 6,5 тысячи военнослужащих (в том числе четыре тысячи призывников и 1,7 тысячи резервистов) начались в Финляндии на границе с Россией. Кроме того, в мероприятиях будут задействованы 900 единиц техники. Об этом сообщила пресс-служба финских сухопутных сил.

Подчеркивается, что целью станет «поддержание и развитие боеспособности и оперативной совместимости». В рамках учений планируется отработка наступление механизированного боевого подразделения.

Военные займутся подготовкой к предполагаемому бою с 27 ноября по 4 декабря, будут затронуты территории в районах Восточная Уусимаа, Кюменлааксо и Пяйят-Хяме. Основное внимание командование уделит практике отражения атак силами местного гарнизона и резерва.

В феврале посол России в Финляндии Павел Кузнецов в интервью журналистам РИА Новости заявил, что Финляндия наращивает число национальных учений после вступления в НАТО - это произошло в 2023 году.  На 2025 год запланированы 115 маневров. По словам Кузнецова, финская территория была впервые задействована в крупных военных учениях Североатлантического альянса в 2024-м.

Прежде, 17 ноября, артиллерийские учения с участием более двух тысяч военнослужащих и 500 единиц техники начались в 100 километрах от финско-российской границы. Как ранее писал 5-tv.ru, власти европейской страны, помимо прочего, задумались о восстановлении «болотных ловушек» рубежах в целях безопасности.

