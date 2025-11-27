«Бесполезно и не нужно»: что не стоит делать при простуде

Иммунолог Белова: При лечении ОРВИ нет смысла «укреплять» иммунитет

Существует распространенный миф о том, что для улучшения состояния при простуде следует «укреплять» иммунитет. Однако в действительности реакции, которыми сопровождается ОРВИ — высокая температура и насморк — как раз говорят о нормальной работе иммунной системы. Об этом рассказала Lenta.ru аллерголог-иммунолог Екатерина Белова.

«Укреплять» иммунитет имеет смысл только тогда, когда пациент страдает иммунодефицитом. Для лечения данного тяжелого и опасного недуга требуется специальное лечение, проходящее в несколько этапов.

Стандартные симптомы ОРВИ лишь свидетельствуют о том, что организм борется с болезнью — жар подавляет размножение патогенов, а слизь выводит их из организма. Процесс выздоровления от простуды занимает порядка 7-10 дней. При стандартной клинической картине никакого дополнительного укрепления иммунитета проводить не нужно. Гораздо лучше дать организму естественным путем справиться с заболеванием — больному следует обеспечить отдых, вкусную еду и обильное питье.

