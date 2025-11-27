«Бесполезно и не нужно»: что не стоит делать при простуде

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 95 0

Аллерголог-иммунолог развеяла популярный миф о лечении ОРВИ.

Как лечить простуду

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Иммунолог Белова: При лечении ОРВИ нет смысла «укреплять» иммунитет

Существует распространенный миф о том, что для улучшения состояния при простуде следует «укреплять» иммунитет. Однако в действительности реакции, которыми сопровождается ОРВИ — высокая температура и насморк — как раз говорят о нормальной работе иммунной системы. Об этом рассказала Lenta.ru аллерголог-иммунолог Екатерина Белова.

«Укреплять» иммунитет имеет смысл только тогда, когда пациент страдает иммунодефицитом. Для лечения данного тяжелого и опасного недуга требуется специальное лечение, проходящее в несколько этапов.

Стандартные симптомы ОРВИ лишь свидетельствуют о том, что организм борется с болезнью — жар подавляет размножение патогенов, а слизь выводит их из организма. Процесс выздоровления от простуды занимает порядка 7-10 дней. При стандартной клинической картине никакого дополнительного укрепления иммунитета проводить не нужно. Гораздо лучше дать организму естественным путем справиться с заболеванием — больному следует обеспечить отдых, вкусную еду и обильное питье.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какие заболевания ЖКТ может спровоцировать курение.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.59
-0.37 91.50
0.53
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:57
Суд оставил квартиру Долиной в законной собственности певицы
13:49
В Херсонской области свыше 71 тысячи жителей остались без света из-за атак ВСУ
13:35
Путин заявил о постоянном контакте РФ и Таджикистана по вопросам безопасности
13:32
Улицы нескольких столиц в Европе охватили акции протеста
13:18
Путин пригласил Рахмона на саммит СНГ в Санкт-Петербурге
13:16
МИД РФ вручил ноту послу Польши о закрытии генконсульства республики в Иркутске

Сейчас читают

Путин пригласил Рахмона на саммит СНГ в Санкт-Петербурге
МИД РФ вручил ноту послу Польши о закрытии генконсульства республики в Иркутске
Хабенский о создании самого мрачного сезона «Метода»: «Не про маньяков, а про людей»
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео