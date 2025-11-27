Мягко стелет, да жестко спать: как часто надо менять подушки и одеяла

Сергей Добровинский
Не обновив принадлежности для сна вовремя, можно получить проблемы со здоровьем.

Как часто надо менять одеяла и подушки

Фото: 5-tv.ru

Редкая замена подушек и одеял может обернуться проблемами со здоровьем

Своевременная замена подушек и одеял важна не только из эстетических соображений — такая привычка поможет сохранить здоровье. Об этом рассказали Lenta.ru в пресс-службе Роскачества.

По данным экспертов, старые постельные принадлежности деформируются: наполнитель слеживается и уже не держит форму, как раньше. Это приводит к тому, что хозяин постели спит на бугристой поверхности, получая в итоге боли в спине и шее. Кроме того, в старой подушке или одеяле легко могут завестись пылевые клещи.

Также со временем любимая подушка и одеяло превращаются в рассадники болезнетворных бактерий.

Синтетические одеяла в среднем рекомендуется менять через каждые два-три года. Бамбуковыми и хлопковыми одеялами можно пользоваться подольше — от трех до пяти лет. Шерстяное же изделие прослужит от пяти до семи лет. А вот пуховыми и перьевыми можно пользоваться до десяти лет, однако они требуют регулярной профессиональной чистки.

Свой срок есть и у каждого вида подушек. У изделий с эффектом памяти — до десяти лет, пуховых и перьевых — от пяти до десяти лет, шерстяных и хлопковых — от трех до пяти лет, а у синтетических — от одного до двух лет.

