Почему исчезает желание: три главных врага либидо

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 43 0

Сексолог рассказала о причинах снижения интереса к интимной близости.

Почему падает либидо

Фото: www.globallookpress.com/ IMAGO/Zoonar.com/Dmitrii Marchen

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Сексолог Соколова: либидо может упасть по физиологическим и психологическим причинам

Есть физические, психологические и социокультурные причины, в силу которых человек может утратить интерес к интимной близости. Об этом Lenta.ru рассказала сексолог, директор центра семейного образования Милана Соколова.

Среди телесных недугов, снижающих либидо, — хронические болезни и изменения в выработке гормонов. В частности, такая проблема может возникнуть, если у мужчины не хватает тестостерона, а у женщины — эстрогена. Кроме того, падение интереса к сексу могут вызывать определенные лекарства, а также менопауза у женщин и эректильная дисфункция у мужчин.

Распространенные психологические причины снижения либидо — депрессия, недостаток эмоциональной связи между партнерами, тревога и низкая самооценка. Стресс, испытываемый на работе или в других сферах, влияет на качество половой жизни, объяснила Соколова.

Среди социокультурных причин падения либидо — общественные установки и моральные ограничения. В частности, если в среде, в которой живет человек, принято табуировать секс, это может создавать напряжение и чувство стыда, в итоге снижая сексуальное влечение.

Социальные стереотипы о половых отношениях также могут отбить желание интимной близости, отметила эксперт. Если человек поддерживает укоренившуюся в обществе установку о том, что с возрастом влечение должно угасать, то в итоге это становится «самосбывающимся пророчеством». Кроме того, создав в своей голове идеальную картинку отношений, человек может разочароваться и потерять интерес к партнеру, когда она не совпадет с реальностью.

Ранее 5-tv.ru писал о том, в какие месяцы половое влечение сильнее.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.25
-0.34 90.79
-0.71
Эффективное закрытие года: астропрогноз для всех знаков зодиака на декабр...

Последние новости

22:19
«Настоящий джентельмен»: Наталия Орейро об экранной химии с Факундо Арана
22:00
Укатился с горки: водитель автобуса в Новокузнецке спасла ребенка во время метели
21:45
В Таиланде 70-летний пенсионер не выжил после секса втроем
21:44
Правительство РФ одобрило соглашение о безвизовом режиме с Саудовской Аравией
21:32
Первый в стране чат-бот центров госуслуг на базе нейросети заработал в Москве
21:14
Алексей Чадов продолжает биться за неполученные от собственного фильма деньги

Сейчас читают

«В 99% случаях это был бы реальный срок»: адвокат о приговоре Аглаи Тарасовой
Путин пригласил Рахмона на саммит СНГ в Санкт-Петербурге
МИД РФ вручил ноту послу Польши о закрытии генконсульства республики в Иркутске
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео