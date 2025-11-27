«Каждая мать — героиня»: Юлианна Караулова про родительство

Александра Якимчук
Юлианна Караулова: каждая мать является настоящей героиней

Все матери являются настоящими героинями. Об этом корреспонденту 5-tv.ru сказала певица Юлианна Караулова на премии «Блогема».

«Я считаю, что каждая мать — героиня, потому что каждый ребенок индивидуален. Бывают сложные дети, бывают дети, которые дают мамам отдохнуть. Но все равно — это, правда, большой труд, большая работа», — заметила артистка.

Отдельно она выделила тех женщин, что сидят дома и занимаются только воспитанием наследников и бытовыми заботами. По мнению Карауловой, тем, кто живет в таком режиме, сложнее, чем тем, у кого есть дела вне стен квартиры.

«Так ты хотя бы выходишь из дома, отвлекаешься, а тут ты на такой рутине постоянно сконцентрирован. И мне правда кажется, что это сложно», — подчеркнула исполнительница.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Юлианна Караулова встретила домашнее приведение. Это столкновение с потусторонними силами оставило на память артистке шрам над бровью.

