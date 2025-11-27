Лихачев: МАГАТЭ — единственная неполитизированная международная организация

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 91 0

Агентство продолжает исполнять свои прямые обязанности при сложнейшей обстановке на мировой арене.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Liu Xinyu; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) остается единственной неполитизированной организацией в мире. Об этом заявил директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

Ранее Аргентина официально выдвинула кандидатуру нынешнего главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси на должность генерального секретаря ООН на 2027–2031 годы. В официальном сообщении на сайте МИД Аргентины отмечалось, что за плечами Гросси более чем сорокалетняя карьера в качестве должностного лица дипломатического корпуса.

Комментируя это предложение, Лихачев отметил, что МАГАТЭ продолжает верно исполнять свои прямые обязанности, несмотря на сложнейшую политическую обстановку.

«Сложное время требует неординарных решений, а реализация этих решений требует особых людей», — подчеркнул глава «Росатома».

Эксперты МАГАТЭ наблюдают за обстановкой на Запорожской АЭС, которая находится в зоне проведения специальной военной операции ВС РФ на Украине. Станция подвергается периодическим обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). В начале октября Путин заявил, что Россия может предпринять зеркальные меры в ответ на продолжающиеся атаки ВСУ по объекту ядерной энергетики.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.59
-0.37 91.50
0.53
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:20
Откровение за кулисами: Кейт Миддлтон призналась, почему ее волосы стали светлее
18:10
Семья погибла в турецком отеле после обработки номера токсичным газом
18:07
Новый экипаж «Союза МС-28» успешно пристыковался к МКС
18:03
Путин заявил о необходимости международного признания новых территорий
18:00
«Всегда ему рады»: Путин рассказал о контактах с Венгрией по встречи с Орбаном
17:55
«Может быть фейки»: Путин о слитых переговорах Уиткоффа по Украине

Сейчас читают

Путин пригласил Рахмона на саммит СНГ в Санкт-Петербурге
МИД РФ вручил ноту послу Польши о закрытии генконсульства республики в Иркутске
На Пятом канале акция «День добрых дел» для 9-летней Таисии
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео