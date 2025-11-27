Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) остается единственной неполитизированной организацией в мире. Об этом заявил директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

Ранее Аргентина официально выдвинула кандидатуру нынешнего главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси на должность генерального секретаря ООН на 2027–2031 годы. В официальном сообщении на сайте МИД Аргентины отмечалось, что за плечами Гросси более чем сорокалетняя карьера в качестве должностного лица дипломатического корпуса.

Комментируя это предложение, Лихачев отметил, что МАГАТЭ продолжает верно исполнять свои прямые обязанности, несмотря на сложнейшую политическую обстановку.

«Сложное время требует неординарных решений, а реализация этих решений требует особых людей», — подчеркнул глава «Росатома».

Эксперты МАГАТЭ наблюдают за обстановкой на Запорожской АЭС, которая находится в зоне проведения специальной военной операции ВС РФ на Украине. Станция подвергается периодическим обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). В начале октября Путин заявил, что Россия может предпринять зеркальные меры в ответ на продолжающиеся атаки ВСУ по объекту ядерной энергетики.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.