«Мы добьемся этого»: Путин назвал условие для возможного прекращения боевых действий в зоне СВО

Россия прекратит боевые действия в зоне СВО, если ВСУ покинут занимаемые территории

Российская сторона прекратит боевые действия в зоне специальной военной операции (СВО), если Вооруженные силы Украины (ВСУ) покинут занимаемые территории. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции после государственного визита в Киргизию.

«Войска Украины уйдут из занимаемых ими территорий — тогда и прекратятся боевые действия. Не уйдут — мы добьемся этого военным путем», — отметил российский лидер.

Помимо этого, глава государства обратил внимание, что российские войска увеличивают темп продвижения по всем направлениям СВО.

«Позитивная динамика сохраняется по всем направлениям. Более того, темп движения наших войск по этим всем направлениям увеличивается. Увеличивается заметно», — пояснил Путин в беседе с журналистами.

Ранее, писал 5-tv.ru, Путин заявил, что Россия не собирается нападать на Европу. Такие заявления он назвал «прямой ложью и чушью». Президент назвал распространителей данной информации жуликами.

