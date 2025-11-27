Собянин рассказал о реконструкции здания школы с 90-летней историей

В Тверском районе завершилась реконструкция школы № 1501. Здание с почти 90-летней историей на Тихвинской улице полностью обновили к 1 сентября по программе «Моя школа». Об этом Сергей Собянин написал в своем канале в мессенджере MAX.

«Историческое здание теперь имеет современную и комфортную инфраструктуру, а учеба и занятия спортом будут проходить в условиях, максимально учитывающих потребности детей», — отметил Мэр Москвы.

Специалисты укрепили конструкцию здания, обновили кровлю, утеплили фасад, заменили инженерные системы. Помещения сделали светлее и комфортнее. В них появились стеклянные перегородки и двери, шумопоглощающие потолки, современные светодиодные светильники.

В здании оборудовали универсальные и специализированные кабинеты, лабораторно-исследовательские комплексы, медиатеку. В вестибюлях и рекреациях установили мягкую мебель. Двор благоустроили: сделали спортивное ядро, игровые площадки и места для отдыха.

В разных корпусах школы работает множество кружков и секций — от спортивных до технических, которые посещают тысячи учеников. Старшеклассники обучаются по программам предпрофессионального образования, в том числе в школе созданы инженерные, ИТ-, медицинские, предпринимательские и медиаклассы.

В прошлом учебном году около половины выпускников получили на едином государственном экзамене по трем предметам более 220 баллов, а 14 человек — 100 баллов по разным предметам.