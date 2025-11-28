Пловец Кирилл Пригода и велогонщица Яна Бурлакова признаны спортсменами года в России

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 21 0

В прошлом году лауреатами спортивной премии стали метатель молота Валерий Пронкин и гимнастика Лала Крамаренко.

Пригода и Бурлакова признаны спортсменами года в России

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Пловец Кирилл Пригода и трековая велогонщица Яна Бурлакова стали лауреатами Национальной спортивной премии в номинации «Гордость России» как спортсмены года, сообщил корреспондент ТАСС.

Пригоде 29 лет, в 2025 году он стал двукратным чемпионом мира по плаванию в комбинированных эстафетах, а также завоевал серебро и три бронзы на ЧМ. Кроме того, на чемпионатах мира на короткой воде Кириллу удалось завоевать восемь золотых медалей, четыре серебряные и одну бронзовую.

Яне Бурлаковой 25 лет, велогонщица в 2024 году стала чемпионкой мира в гите на 500 метров, а в 2025 — чемпионкой Европы в спринте.

Яна Бурлакова на церемонии награждения на чемпионате Европы по велотреку.Яна Бурлакова на церемонии награждения на чемпионате Европы по велотреку. Фото: IMAGO/Sirotti/ТАСС

В прошлом году лауреатами премии стали метатель молота Валерий Пронкин и гимнастика Лала Крамаренко.

Национальная спортивная премия была учреждена правительством РФ в 2010 году. Ежегодно министерство спорта России выбирает лучших спортсменов совместно с болельщиками и экспертами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что российским дзюдоистам разрешили выступать под флагом РФ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.25
-0.34 90.79
-0.71
Эффективное закрытие года: астропрогноз для всех знаков зодиака на декабр...

Последние новости

1:39
Пловец Кирилл Пригода и велогонщица Яна Бурлакова признаны спортсменами года в России
1:21
Мировой рекорд: картину Айвазовского продали за почти полмиллиарда рублей
0:58
Будут мстить: в Италии приостановлено принятие закона об изнасилованиях
0:39
Выступление Путина по итогам визита в Бишкек: главное
0:17
В Кремле состоялся концерт «Ода матери» для многодетных и семей участников СВО
23:58
«Сегодня приеду»: россиянка случайно узнала о смерти мужа через «Госуслуги»

Сейчас читают

«В 99% случаях это был бы реальный срок»: адвокат о приговоре Аглаи Тарасовой
На Пятом канале акция «День добрых дел» для 9-летней Таисии
Эффективное закрытие года: астропрогноз для всех знаков зодиака на декабрь 2025
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео