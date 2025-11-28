«Выдворим всех»: Трамп заявил о намерении выслать прибывших в США просителей убежища

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 51 0

Высказывание американского президента прозвучало на фоне недавнего инцидента в центре Вашингтона.

Почему Трамп решил выслать из США просителей убежища

Фото: Reuters/Anna Rose Layden

Трамп заявил о намерении выслать прибывших в США просителей убежища

Президент США Дональд Трамп сообщил, что его администрация планирует начать высылать в другие страны людей, прибывающих в США с просьбами о предоставлении убежища. Поводом для комментария стал вопрос журналистов, напомнивших о мужчине, открывшем огонь по патрулю Нацгвардии в центре Вашингтона.

Трамп отметил, что процесс высылки таких лиц обычно крайне затруднен. По словам главы государства, ранее подобные решения выполнять было сложно, однако он намерен изменить подход.

«Теперь мы собираемся выдворить их всех», — заявил Трамп, не уточнив, граждан каких стран коснется инициатива.

Инцидент, ставший поводом для обсуждения, произошел 26 ноября рядом со сквером имени адмирала Дэвида Фаррагута, примерно в 300 метрах от Белого дома. Мужчина открыл стрельбу по бойцам Нацгвардии, в результате ранения получили сам нападавший и двое военнослужащих. Одна из пострадавших позже умерла в больнице.

Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм сообщила, что подозреваемый прибыл в страну в 2021 году из Афганистана в рамках программы приема союзников США после вывода американских войск.

