Великобритания опровергла участие в операции по блокировке Ормузского пролива

Сведения о возможном задействовании британских сил разошлись с заявлением Sky News.
Фото: Reuters/Nicolas Economou
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Великобритания не планирует участвовать в действиях США по блокировке Ормузского пролива. Об этом сообщило издание Sky News со ссылкой на источники.
Ранее президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что Лондон и ряд других государств якобы намерены направить минные тральщики для работ по разминированию в районе Ормузского пролива. По его словам, к возможной операции также может подключиться Североатлантический альянс.
Американский лидер отметил, что Вашингтон рассчитывает на участие «многих стран» в поддержке подобных действий. Он добавил, что переговоры между США и Ираном, прошедшие, по его словам, в Исламабаде, носили напряженный характер, однако к завершению встречи их тон стал более конструктивным.
Трамп вновь подчеркнул, что США намерены добиваться отказа Ирана от развития ядерной программы. Он заявил, что обсуждения затрагивали ключевые вопросы безопасности, а основным разногласием остается стремление Тегерана к обладанию ядерным оружием.
Отдельно президент США допустил возможность дальнейшего силового давления в случае, если иранская сторона не примет американские условия.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
Читайте также
Нашли ошибку?