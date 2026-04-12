Великобритания опровергла участие в операции по блокировке Ормузского пролива

Великобритания не планирует участвовать в действиях США по блокировке Ормузского пролива. Об этом сообщило издание Sky News со ссылкой на источники.

Ранее президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что Лондон и ряд других государств якобы намерены направить минные тральщики для работ по разминированию в районе Ормузского пролива. По его словам, к возможной операции также может подключиться Североатлантический альянс.

Американский лидер отметил, что Вашингтон рассчитывает на участие «многих стран» в поддержке подобных действий. Он добавил, что переговоры между США и Ираном, прошедшие, по его словам, в Исламабаде, носили напряженный характер, однако к завершению встречи их тон стал более конструктивным.

Трамп вновь подчеркнул, что США намерены добиваться отказа Ирана от развития ядерной программы. Он заявил, что обсуждения затрагивали ключевые вопросы безопасности, а основным разногласием остается стремление Тегерана к обладанию ядерным оружием.

Отдельно президент США допустил возможность дальнейшего силового давления в случае, если иранская сторона не примет американские условия.

