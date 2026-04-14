Собянин рассказал о строительстве нового корпуса НИИ Склифосовского

Элина Битюцкая
Площадь комплекса превысит 150 тысяч квадратных метров.

Фото: © РИА Новости/Кристина Кормилицына

Собянин: строительство нового корпуса НИИ Склифосовского завершится в 2028 году

В Москве приступили к устройству фундамента нового корпуса Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского на Большой Сухаревской площади. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

«Впервые при возведении медицинского объекта применили метод „стена в грунте“, когда делается монолитная подземная стена без разработки открытого котлована», — написал мэр Москвы.

Земляные и монолитные операции будут идти параллельно, а для ускорения работ на площадке впервые среди городских строек установили дистанционно управляемый башенный кран.

Общая площадь нового комплекса превысит 150 тысяч квадратных метров — в нем разместят новейшее оборудование. Оно включает новейшие гамма- и киберножи в центре радиохирургии.

В комплекс войдут пять взаимосвязанных блоков, два из которых — лечебно-диагностические корпуса — станут архитектурными доминантами, гармонирующими с историческим зданием XIX века. На прилегающей территории проведут благоустройство.

Завершить строительство планируют в 2028 году.

